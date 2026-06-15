【牛角】会計10％オフ＆飲み放題が1188円に！「父の日クーポン」でお得に焼肉を楽しめるよ《6月21日まで》

牛角は、2026年6月15日から21日まで公式アプリ会員限定の「父の日」キャンペーンを全店で実施します（一部店舗を除く）。

期間限定メニューも割引の対象！

今回の「父の日」キャンペーンでは、牛角公式アプリ内で2種類のクーポンが配信されます。

ひとつめは、会計金額から10％オフになるクーポンです。単品はもちろん、食べ放題コースも対象となります。

しかも、本クーポンは現在販売中のハッピーターンとコラボした期間限定メニューも対象。

コラボメニューは全部で4種類あります。

・ハッピー豚カルビ...528円（ハーフサイズ308円）

・ハッピートロ...638円（ハーフサイズ385円）

・ハッピーチキン...528円（ハーフサイズ308円）

・牛角アイス〜ハッピーターン味〜...319円

いずれも食べ放題コースで注文することができます。

ふたつめは、アルコール飲み放題が通常1738円のところ、特別価格1188円になるクーポン。飲み放題メニューは生ビールを含む40品以上の品揃えです。

どちらも牛角公式アプリ会員限定のクーポンです。クーポンは6月15日にアプリのクーポンページに反映されます。

クーポンの利用は、会計時にアプリ内のクーポン画面をスタッフに提示してください。

牛角食べ放題専門店、牛角焼肉食堂、沖縄県の牛角店舗は、クーポン割引の対象外です。

そのほかのクーポンの利用条件は、公式アプリで確認できます。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部