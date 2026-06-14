梅雨になり、雨具を使う機会が増える時期。収納も持ち歩きもかさばる雨具がプチストレスになっている人も多いのでは？整理収納アドバイザーで、築40年の団地で暮らすESSEonlineライターの松尾千尋さん（40歳）は、「雨の日専用」の持ちものを見直してみたところ、暮らしがラクになったといいます。今回、松尾さんが手放してよかった雨グッズと、代わりに愛用しているアイテムについてつづります。1：長靴をやめて「ローファー型