豊後高田市の田染荘で14日、恒例の御田植祭が行われ、参加者が手作業による田植えに挑戦しました。 平安時代から1000年以上変わらない田園風景が広がる豊後高田市の田染荘。毎年この時期に御田植祭（おたうえさい）を行っていて、14日は県内外からおよそ800人が集まりました。 田植えの前に伝統的な技法の「代掻き」が披露されたあと、中世の衣装を身にまとった参加者たちが手作業で苗を植えていきました。 14日植えられた苗は