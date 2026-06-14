マルちゃん杯九州少年柔道大会が14日大分市で開催され、九州各県からおよそ1200人が参加しました。 大会は県柔道連盟と東洋水産が主催していて、小学生・中学生男子・中学生女子の3つの部門による団体戦で行われました。 選手たちは畳の上で白熱した試合を展開し、会場からは盛んな声援が送られていました。 各部門の上位チームには、2026年9月に東京で開催される全国大会に出場します。