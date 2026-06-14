大分市の別大国道で13日夜、乗用車と大型バイクが衝突し、バイクを運転していた男性が意識不明の重体です。 13日午後10時20分頃、大分市の国道10号で別府市方面に向かっていた大型バイクと交差点を右折していた乗用車が衝突しました。 この事故で大型バイクを運転していた大分市政所の会社員、羽迫空也さん（23）が腰などを強く打ち、由布市内の病院に運ばれましたが、意識不明の重体です。 また、乗用車を運転していた男性（26