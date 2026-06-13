高気圧の影響で13日の県内も各地で気温が上がり、日田市では4日連続の真夏日となりました。 沖縄の南に停滞した梅雨前線の影響で県内は広く高気圧に覆われ、13日も各地で気温が上がりました。このうち日田市は最高気温が31．6度となり、4日連続の真夏日となりました。このほか豊後大野市犬飼で30．8度、竹田市で30．5度となるなど多くの地点で7月上旬から中旬並みの暑さとなりました。強い日差しは13日でいったん収まり、14日は梅