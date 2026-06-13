Jリーグの祭典、オールスターゲームが東京で行われ、ファン投票などで選ばれたトリニータの3選手が出場しました。 17年ぶりの開催となったJリーグのオールスターゲーム。J1からJ3までの60クラブを百年構想リーグの地域グループと同じ6チームに分け、選抜選手によるトーナメント形式の試合が行われました。トリニータからはJ2・J3ウエストB