県内外の大学生に一次産業に対する理解を深めてもらおうと、地元企業が企画した田植え体験イベントが佐伯市で行われました このイベントは後継者不足などの課題解決に向けた農業体験プログラムで、土木工事を手がける佐伯市の民間企業が企画しました。13日は県内外から集まった大学生およそ20人のほか、地元の小学生や市内で活動する社会人野球の選手らも参加しました。学生らはお互いに交流を深めながら、0．3ヘクタールほ