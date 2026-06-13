「話しかけたった!!」と満足げな笑顔【漫画】本編を読む2017年冬期のゲッサン新人賞などで佳作受賞の経歴を持つ漫画家・墨染清(@sumizomesei)さん。新世代サンデー賞で努力賞を受賞した｢殻の向こうのナイショの話｣について、キャラクター設定や舞台設定の裏側を聞いた。■ギャップが生んだ勘違い殻の向こうのナイショの話_p02殻の向こうのナイショの話_p03殻の向こうのナイショの話_p04本作は、真面目な学級委員長の海老原に、不良