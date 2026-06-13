「なあ裏番さん」不良少女の冗談→でも委員長は“本物の裏ボス”で大焦り…勘違いの奇跡に「爆笑」「かわいい」【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
2017年冬期のゲッサン新人賞などで佳作受賞の経歴を持つ漫画家・墨染清(@sumizomesei)さん。新世代サンデー賞で努力賞を受賞した｢殻の向こうのナイショの話｣について、キャラクター設定や舞台設定の裏側を聞いた。
■ギャップが生んだ勘違い
一方の海老原は放課後に頭を悩ませていた。実は彼が裏番だということはトップシークレットであり、｢…それをあの女、よりによってクラス全員の前でブッコんできやがって｣と本当に焦っていたのだ。
■キャラ設定と埼玉への愛
墨染清さんは、｢海老原は『温和な委員長っぽい裏ボス』、蟹沢は『ヤンキーっぽい恋する乙女』。当時は漫画のキャラクターにギャップを出す練習をしていて、そこに特に気を配っていました｣と語る。読者にかわいいと思ってもらえるよう、嫌な感じがしないキャラクターを意識したそうだ。
作中の関西弁については、｢生まれも育ちも大阪なので、つい喋らせたくなるんです｣と明かす。また、作品の9割は埼玉が舞台だ。その理由について、｢一度も訪れたことはないのですが、埼玉県が好きだからです。なぜか惹かれるものがあります｣と教えてくれた。描きたい世界観と埼玉のイメージがぴったり合うため、自然と舞台にすることが多くなったのだという。
取材協力：墨染清(@sumizomesei)
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