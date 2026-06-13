「話しかけたった!!」と満足げな笑顔


【漫画】本編を読む

2017年冬期のゲッサン新人賞などで佳作受賞の経歴を持つ漫画家・墨染清(@sumizomesei)さん。新世代サンデー賞で努力賞を受賞した｢殻の向こうのナイショの話｣について、キャラクター設定や舞台設定の裏側を聞いた。

■ギャップが生んだ勘違い

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本作は、真面目な学級委員長の海老原に、不良転校生の蟹沢が突然｢なあ？裏番さんよ｣と話しかける物語だ。蟹沢はただ話したかっただけで、心の中では｢我ながら言いがかりもええとこじゃ…はよツッコんでや、海老原クン｣とドギマギしていた。しかし、転校先は埼玉県。誰ひとりツッコんでくれず周囲はドン引きしていたが、本人は話しかけられたことに浮かれていた。

一方の海老原は放課後に頭を悩ませていた。実は彼が裏番だということはトップシークレットであり、｢…それをあの女、よりによってクラス全員の前でブッコんできやがって｣と本当に焦っていたのだ。

■キャラ設定と埼玉への愛

墨染清さんは、｢海老原は『温和な委員長っぽい裏ボス』、蟹沢は『ヤンキーっぽい恋する乙女』。当時は漫画のキャラクターにギャップを出す練習をしていて、そこに特に気を配っていました｣と語る。読者にかわいいと思ってもらえるよう、嫌な感じがしないキャラクターを意識したそうだ。

作中の関西弁については、｢生まれも育ちも大阪なので、つい喋らせたくなるんです｣と明かす。また、作品の9割は埼玉が舞台だ。その理由について、｢一度も訪れたことはないのですが、埼玉県が好きだからです。なぜか惹かれるものがあります｣と教えてくれた。描きたい世界観と埼玉のイメージがぴったり合うため、自然と舞台にすることが多くなったのだという。

取材協力：墨染清(@sumizomesei)

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