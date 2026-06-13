ふと社内を見渡すと、残業はするのに昼間は暇そうにしている社員がたくさんいる…。【漫画を読む】ブラック企業で働く人に不信感を抱き始め…!?育児漫画やエッセイ漫画を発信しているしゃけなかほい(@syake8989)さん。過去に勤めていたブラック企業での体験をもとに描いた漫画は、多くの読者から共感を集めている。今回は作品の裏話や、当時の経験について話を聞いた。■「おかしい」と気づいたのは入社直後【ブラック企業の日常10