北中米共催ワールドカップが12日に開幕ドジャースは11日（日本時間12日）、敵地パイレーツ戦前にナインがリフティングを行う映像を公開した。山本由伸投手やムーキー・ベッツ内野手ら主力が登場する中、大谷翔平投手は“不在”。「ショウヘイはどこ？」と米ファンも注目している。球団公式SNSが「ワールドカップが本日開幕する。選手たちは準備万端のようだ」とし、泣き笑いの絵文字を添えて投稿したのは、ナインがリフティン