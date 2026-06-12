視覚に障害のある子どもたちがペンギンと触れ合い、重さや大きさ、温かさなどを体感しました。 【写真を見る】盲学校にマゼランペンギン子どもたちの体の上を“ピョコピョコ” ふれあい水族館 大分県立盲学校と水族館「うみたまご」では、視覚に障害のある子どもたちに海の生き物に触れてもらおうと、年に2回ふれあい水族館を実施しています。 12日は、マゼランペンギンが学校を訪れました。子どもたちは、ひざやお腹の上に乗