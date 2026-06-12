大分県立高校などに支給されているタブレット端末のキーボードケースから、発火や煙が出るトラブルが2件相次ぎ発生し、県教委が注意を呼びかけています。 【写真を見る】授業中にいきなり煙が…高校支給のキーボードケースから発火・発煙トラブル相次ぐ大分 問題が確認されたのは、県立高校と県立中学校に支給されているタブレット端末専用のキーボードケースです。文