パナソニック コネクトは6月12日、小・中・高校生向けのPC組み立てイベント「手づくりレッツノート工房」の開催を発表し、参加者の募集を開始した。開催日は2026年8月1日、会場は同社の神戸工場。申込期間は6月30日まで。参加費用はSC7が234,400円、FC7が239,900円で、パソコン本体代・昼食代を含む。第23回「手づくりレッツノート工房」「手づくりレッツノート工房」は、子どもたちがプロのサポートのもとでモバイルPCを組み立て