【今際の国のアリス～イマーシブデスゲーム～】 8月27日 開業予定 所在地：長崎県佐世保市 ハウステンボス町 ハウステンボスは、新アトラクション「今際の国のアリス～イマーシブデスゲーム～」を8月27日に開業する。 本アトラクションはマンガ「今際の国のアリス」を原作とする同名Netflixドラマに基づいたもの。イマー