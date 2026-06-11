この記事をまとめると ■ダークホースとGTDの間を埋める新たな高性能モデルが登場 ■5.2リッターV8スーパーチャージャーで795馬力を発揮 ■往年のシェルビーGT500に代わる存在として期待を集める 穴を埋める絶妙な立ち位置 2024年にデビューした現行マスタングは、そのモデルラインの頂点に「GTD」を置いている。V8スーパーチャージャーエンジンは5.2リッターという排気量から815馬力を絞り出し、その仕立てはもはや公道を走れる