何を考えさせられたのか…？【漫画】本編を読む／震える!!男の子を育てた先に待つ“闇”とは…？現在、中学1年生と幼稚園年長の7歳差の男の子兄弟を育てているヨカ(＠yoka9003)さん。とある漫画をInstagramに投稿するや否や、コメント欄を震え上がらせた。その漫画のテーマは「男の子育児の闇」。「ほん怖育児…！」「シミュレーションしたら泣けてきた…」「すべて嫁の肩書き…考えたこともなかった」など、漫画を読んだ母親たち