「男の子の育児は絶対損？」→2児の母に放たれた衝撃の真実に「泣けてきた」「男の子育児の闇」【作者に聞く】
【漫画】本編を読む／震える!!男の子を育てた先に待つ“闇”とは…？
現在、中学1年生と幼稚園年長の7歳差の男の子兄弟を育てているヨカ(＠yoka9003)さん。とある漫画をInstagramに投稿するや否や、コメント欄を震え上がらせた。その漫画のテーマは「男の子育児の闇」。「ほん怖育児…！」「シミュレーションしたら泣けてきた…」「すべて嫁の肩書き…考えたこともなかった」など、漫画を読んだ母親たちが次々とノックダウンされていったという。
本作は10年ほど前に、ヨカさんがアルバイト先の先輩主婦に実際に言われた話を漫画化したものである。よそのおばさま方から「母乳で育ててる？」「1人っ子はかわいそう」などと言われても余裕でスルーできるヨカさんだったが、この話だけは吐血レベルのダメージを受けたという。一体、彼女は何を聞いたのか。
■先輩主婦が語る絶望の未来と著者の気づき
ヨカさんが職場の休憩室に入ったとき、先輩主婦のウサギさんが「男の子育てるのって絶対損よねぇ〜」と話しかけてきた。男の子の母親であるヨカさんが「男の子おもしろいし、かわいいじゃないですか！」と答えると、ウサギさんは「男の子自体は悪くないのよ」と前置きしたうえで、「育てるのが損」なのだと語る。そこに別の先輩主婦であるネコさんも加わり、さらに恐ろしい話をしゃべり出す。彼女らが体験した、男の子を育てた先に待っていた“闇”の正体が明かされていく。
ヨカさんによると、よその人からの言葉は平気なタイプであるものの、自分の子どもより少し上の年代を育てる先輩の言葉には強い衝撃を受けたという。しかし、決して男の子の育児を否定するものではなく、自身がさまざまに考えさせられたエピソードだったため、漫画化に至ったと語る。自身も結婚後に自分の出身地に家を買い、遠方である夫の実家にはなかなか子どもたちを連れて行けていないことから、「申し訳ない気持ちになった」と振り返った。
働きながらほぼワンオペでの育児を頑張るヨカさんの漫画は、ためになるエピソードはもちろん、親としての失敗談なども楽しく描かれている。隙間時間に覗いてみてはいかがだろうか。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。