星野リゾートは6月10日、「OMO5函館(おも)」(北海道函館市)が国際的デザインアワード「A' Design Award 2026」において、Hospitality, Recreation, Travel and Tourism Design(ホスピタリティ・観光・レジャー空間デザイン)部門で"SILVER WINNER"を受賞したと発表した。A' Design Award 2026 SILVER WINNER○通算3件目の国際デザインアワードを受賞A' Design Awardは、イタリアを拠点に開催される世界最大級の国際デザインアワード