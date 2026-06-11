宝島社は7月6日、初代PlayStationをイメージしたクッションケース「初代PlayStation マルチクッションケースBOOK」をセブンネットショッピングやセブン-イレブンで発売する。価格は3630円。●スリム設計で持ち運びしやすい 中までプレステ仕様新製品は、初代プレステ型のクッションケース。PlayStationのオフィシャルライセンスを取得している公式グッズだ。ノートPCやタブレット、ケーブル類をまとめてすっきり収納でき、スリ