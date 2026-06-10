フィリピン南部沖で8日に発生した大地震で、死者は45人に上っています。8日午前にフィリピン南部ミンダナオ島沖で発生した地震では、これまでに45人が死亡、630人がけがをし、17人の行方が分かっていません。震源に近いジェネラルサントスでは、商業施設や学校などの建物が倒壊したほか、空港の施設も損壊し、民間機の運航は停止されたままです。