毎年恒例の「ドリームジャンボ宝くじ」（第1106回全国自治宝くじ）、「ドリームジャンボミニ」（第1107回全国自治宝くじ）の抽せん会が10日、NHK大阪ホールで開かれ、当せん番号が発表された。【写真】1等は3億円！宝くじ当選番号【一覧】1等賞金が3億円。1等の前後賞が各1億円で、1等・前後賞合わせて5億円となる。支払期間は2026年6月16日から2027年6月15日まで。今回の「ドリームジャンボ宝くじ」は、1等3億円が12本、前