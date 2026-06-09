20回目の記念大会で初の推薦枠導入…全32チームが出場する巨人は、中学硬式野球の日本一を決める「第20回全日本中学野球選手権記念大会 ジャイアンツカップ」の開催日程を8日に発表した。8月10日に開会式、同17日に決勝戦を東京ドームで行う。「ジャイアンツカップ」は巨人創設60周年を記念して1994年にスタートし、中学硬式野球リーグ間の交流を目的とした大会として発展。2007年に日本野球連盟の公認を得て「全日本中学野球選