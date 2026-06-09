Ｊリーグ・浦和レッズなどでプレーし、ワールドカップ（Ｗ杯）ドイツ大会で、番組ＭＣ・中澤佑二さんとディフェンスラインを担った坪井慶介さんが、読売新聞ポッドキャスト「ピッチサイド日本サッカーここだけの話」に出演した。Ｗ杯に向けた緊張感のコントロールについて、ドイツ大会の経験を踏まえて語った。収録は５月２５日に行われた。（読売新聞ポッドキャスト山根秀太）メンタルコントロール中澤さんと坪井さんにと