【漫画】『正社員で入社した会社を半年でやめたら感謝された件』を読む【漫画】本編を読む→入社2週間でターゲットに!?同期なしの新卒として入社し、人事部の先輩に連れてこられた配属先は「検査課」だった。「女性ばかりで大丈夫？」と聞かれ、高校はほぼ女子校だったため「問題ないと思います」と答えたものの、働き出したら問題しかない部署だった――。辰ノたむ(@tatsuno_tamu)さんの漫画『正社員で入社した会社を半年でやめた