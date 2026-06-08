先週（6月1日週）の動き：米雇用統計のサプライズで年初来の上昇分をほぼ失ったNY金、国内金価格も下値追い NY金、FRB利上げ観測で下値追い 先週（6月1日週）のニューヨーク金先物価格（NY金）の週足は、大幅反落となった。6月5日の終値は前日比139.70ドル安の4,365.3ドルと約2ヶ月（4月2日、前日比133.4ドル安）ぶりの大幅安となった。終値ベースでは年初の1月2日（4,329.6ドル）以来の安値水準となり、年初