浜崎あゆみが6月7日、自身のInstagramを更新。現在開催中の『ayumi hamasaki JAPAN TOUR 2026 A -Scapegoat-』のライブ写真を大量に公開した。 （関連：【画像あり】編み込まれた金髪ロング、引き締まった二の腕…浜崎あゆみ、ライブ写真を大量投稿） 先日も、6月2日、3日に立川ステージガーデンにて行われたライブ写真をインスタにて発信していた浜崎。今回の投稿はその続編とも言えるもので、黒のセットアップ