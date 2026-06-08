「プリンセス・デー」に登場したのは…【MLB】アスレチックス 5ー0 アストロズ（日本時間8日・ヒューストン）今井達也投手が所属するアストロズは7日（日本時間8日）、本拠地ダイキンパークでのアスレチックス戦を「プリンセス・デー」として開催した。始球式には、世界を代表する“本物”のプリンセスが登場。デコルテがくっきりと見える煌びやかなドレスをまとっての一投に、「あまりにも美しい」「最高すぎる」と米ファンを魅