6日朝、秋田市河辺北野田高屋の市道でクマが目撃されました。警察が注意を呼びかけています。秋田東警察署の調べによりますと6日午前8時20分ごろ、秋田市河辺北野田高屋字雷谷地の市道を歩いていた秋田市の50代の男性が、道路上にクマ1頭がいるのを目撃しました。クマの体長は約50センチです。最も近い民家までは10メートルほどで、付近には河辺中学校があります。この地域では今月4日にもクマが目撃されています。県内には