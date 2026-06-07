様々な体験を通して体や心の健康を学ぶイベントが前橋市で開かれ、多くの家族連れで賑わいました。 市民の健康増進やまちの活性化を目的に毎年開かれている「まえばし元気フェスタ」。前橋市に本社を置く、「クスリのマルエ」が展開するマルエドラッグの店舗の２周年にあわせて実施しました。 会場には野菜の適正な摂取量を測ったり、正しい歯磨きを学べるコーナーなど生活に関する１８の体験ブースが用意さ