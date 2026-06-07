初回にパヘスの逆転2ランなど一挙9得点【MLB】ドジャース 9ー2 エンゼルス（日本時間7日・ロサンゼルス）ドジャースのデーブ・ロバーツ監督が7日（日本時間8日）、本拠地でのエンゼルス戦で初回に見せた打線の一挙9得点の大爆発に満面の笑みを浮かべた。初回に先制点を許したものの、その裏に打線が猛反撃。先頭・大谷の二塁内野安打を口火に、パヘスの逆転2ランなど相手の拙守や四球につけ込み一挙9点を奪って試合をひっくり