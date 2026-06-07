本拠地エンゼルス戦米大リーグ・ドジャースの山本由伸投手は6日（日本時間7日）、本拠地エンゼルス戦に先発登板。初回に先制点を奪われた。しかし、その裏に打線が爆発して一挙9得点。その直前、始球式でマウンドに立った254億円男の剛速球に球場は沸き立った。この日の始球式を務めたのは、先日NF Lのラムズに大型トレードで加わったマイルズ・ギャレットだった。リーグ最高の守備選手との呼び声も高い30歳。マウンドから振り