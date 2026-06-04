5月は8HR＆OPS.937の活躍MLB機構は3日（日本時間4日）、5月の月間最優秀選手（MVP）や最優秀新人などの各賞を発表した。ホワイトソックスの村上宗隆が自身初の月間最優秀新人賞を受賞。映えある名誉から数分後、球団公式X（旧ツイッター）が公開した祝福画像が話題を呼んでいる。メジャー1年目の村上は3・4月に12本塁打をマーク。5月もアーチを量産し、打率.244、8本塁打18打点、OPS.937の活躍で月間最優秀新人に選ばれた。月