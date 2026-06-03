SIX LOUNGEが、6月4日20時より無料配信ライブ「SIX LOUNGE “Better than goodbye” Streaming Studio Session」をYouTubeLiveにて開催することを発表した。都内のレコーディングスタジオより完全生中継にて開催されるとのことなので、ぜひチェックしていただきたい。https://youtube.com/live/WkVbk2VhRSg◾️「さよならじゃない方がいい」2026年6月3日（水）リリースCD購入：https://erj.ln