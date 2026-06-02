○「まさか、あの人がそんなことをするなんて……」退職者による情報持ち出しの相談では、企業からこのような落胆の声を聞くことがあります。「ベテラン従業員として長く企業に貢献し、『この人なら大丈夫』と信頼していた人が、退職直前に顧客情報、営業資料、提案書、ノウハウ、社内の人事情報などを外部に持ち出していた」。退職後にそれが発覚し、企業が対応に追われる。これは決して特別な企業の話ではありません。皆さんの企