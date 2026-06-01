Official髭男dismが、2025年春に開催したバンド初のスタジアムツアーから「Pretender」のライブ映像を公開した。本映像は、7月15日に発売されるライブ映像作品『OFFICIAL HIGE DANDISM LIVE at STADIUM 2025』に収録されるもの。赤く染められたステージでメンバー4人が「Pretender」を演奏し、日が落ちたスタジアムでのパフォーマンスが映える見応えある映像となった。「Pretender」は、Billboardが世界でヒットしている日本の楽曲