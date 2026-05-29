とんでん（北海道恵庭市）の和食レストランチェーン店「北海道生まれ 和食処とんでん」が、今年も夏季限定メニュー「柚子切りそば」を6月9日に発売開始します。【えっ？】豪華すぎる…「柚子切りそば」と穴子天重のセットも？3000円以下の豪華メニューも見る！柚子切りそばは、高知県産と愛媛県産の黄柚子をぜいたくに練り込み、豊かな香りが楽しめる一品。鮮やかな国産青柚子のすりおろしが添えられ、黄柚子と青柚子のそれ