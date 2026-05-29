だれにも気兼ねせず自由気ままに楽しめる「ひとり旅」にハマる人も増えている昨今。ESSEベストフレンズ101メンバーの青村怜子さん（40代・主婦）も先日、人生初のひとり旅を敢行。「心配性なのでいつもは荷物が多いのですが、思いきってリュックひとつだけの旅にしました」という青村さんが、ひとり旅を楽しむための荷づくりの工夫や失敗談を語ります。リュックひとつで行く、もの選びと服選びのコツ元々心配性で、出かける際はい