マツダ「新型CX-5」に美しすぎる「スタイリングキット」登場！マツダのラインナップにおいて、グローバルで圧倒的な支持を集めるミドルサイズSUV「CX-5」。洗練されたデザインと上質な走りで多くのユーザーを魅了してきた同車ですが、2026年5月21日に全面刷新を実施し、新たに3代目モデルと切り替わりました。【画像】超カッコイイ！ これがマツダ「新型CX-5」カスタム仕様です！（79枚）この新型CX-5に対し、マツダ車のチュ