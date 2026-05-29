新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、「ABEMAモータースポーツアンバサダー」を務めるマギー出演で、５月28日（木）開幕のラリージャパンの魅力を体験形式でお伝えする『ABEMAで無料でラリージャパン特別企画』第５弾・第６弾 『神わざチャレンジ!!』を配信中。 第5弾では、ゲストにプロドリフトドライバーの下田紗弥加が登場。エプロンと帽子を身にまとい、「下田豆腐店です！」と元気いっぱいに現れた下田とともに、マギ