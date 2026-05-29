かまいたち（山内健司、濱家隆一）が体を張ってさまざまな企画に“ガチ”で挑む番組『かまいガチ』。5月27日（水）の同番組では、紅しょうが・熊元プロレスの発言に一同が衝撃を受ける場面があった。【映像】熊元プロレス「正直言うと…」 焼肉→パン→ケーキと食べまくった挙句にまさかの発言今回は、3人で食べまくり合計で5キロ増を目指す人気企画「第10回 ちょうど5キロ太るねん」の後半戦が放送された。濱家・小宮浩信（三四郎