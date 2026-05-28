ESSEonlineで2026年4月に公開された記事のなかから、ランキングTOP10入りした記事のひとつを紹介します。年齢を重ねるにつれて、「当たり前に続けてきた家事や習慣」がふと重く感じることはありませんか。「無理をしてきた習慣が、知らないうちに自分を疲れさせていました」と話すのは、YouTube『60歳からの幸せライフ』で人気のライフさん。この10年でやめてよかったことを紹介します。※ 記事の初出は2026年4月。年齢を含め内容