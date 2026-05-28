――夜ごと姿を変える月は、私たちの潜在意識に影響を与えています。月の満ち欠け（月齢）に合わせて暮らすことで、より豊かな生活になります。月のリズムを上手に使って、ステキな1カ月を過ごしましょう！■6月のムーンアクションは？6月の満月のことを、ネイティブアメリカンの人々は苺の収穫が行われる時期にちなんで、Strawberry Moon（苺月）と呼んでいました。他にもRose Moon（薔薇月）とも呼ばれていました。日本では6