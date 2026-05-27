ガンバ大阪MF山本天翔が27日、U-19日本代表の北中米遠征メンバーに選出され、北中米ワールドカップにトレーニングパートナーとして同行することが決まった。山本は今季、J1百年構想リーグ5試合とAFCチャンピオンズリーグ2(ACL2)準決勝1試合に出場した18歳。名門期待のボランチがアメリカ・メキシコの地で未来のA代表入りへのアピールを狙う。U-19日本代表はG大阪OBの山口智監督のもと、来年のU-20W杯を目指すチーム。左利きの