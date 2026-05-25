引退後は世界中を旅してヨガインストラクターの資格も取得レッズで長年活躍したジョーイ・ボット氏が、引退後に異色の生活を送っているようだ。米スポーツ専門メディア「ジ・アスレチック」のポッドキャスト番組に出演し、日本で寿司職人のライセンスを取得したことや世界中を旅している現状を明かした。同メディアは23日（日本時間24日）、「ジョーイ・ボットの引退後の人生：寿司職人、ヨガ講師、世界旅行者」との見出しで、