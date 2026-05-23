佐々木の所属するスタンフォード大はプレーオフ2回戦で敗退ソフトバンクが昨秋のドラフト会議で1位指名したスタンフォード大の佐々木麟太郎内野手について、三笠杉彦・取締役GMは23日、交渉状況について言及した。ソフトバンクは2025年のドラフト会議でDeNAとの競合の末に佐々木の交渉権を獲得。米大学野球のシーズン終了を待って、入団交渉を行う予定となっていた。佐々木が所属するスタンフォード大は20日（日本時間21日）、