AKASAKIが、新曲「離さないでいて」が起用されている『みんなで作るＪリーグのある日常』のCMが本日放送スタートしたことをアナウンスした。「離さないでいて」は、2025年12月18日に神奈川・KT Zepp Yokohamaで開催された＜AKASAKI 1st ASIA TOUR「KONNICHIWA」＞ツアーファイナルのアンコールにて、「ファンの皆を想って作った曲です」というMCとともに弾き語りで披露された、AKASAKIにとっても、ファンにとっても特別な未発表曲