「片付けたい」と思いながらも、気づけばあと回しにしてしまう…。そんな悩みはありませんか？忙しい毎日の中で、まとまった時間を確保するのはなかなか難しいもの。でもじつは、“1日5分”の積み重ねでも、少しずつ暮らしは整っていきます。今回は、整理収納アドバイザー・まなぷうさんに、スキマ時間でできる「がんばらない片付け」のコツを教えてもらいました。「片付け」は一気にやらなくても大丈夫片付けは、一気に終わらせ