PUFFYが、デビューからちょうど30周年記念日となる2026年5月13日に、東京・LINE CUBE SHIBUYAにて＜One Night “Birthday” Carnival＞を開催した。本記事では、その公演の模様をお届けしていく。1996年5月13日に「アジアの純真」でデビューしたPUFFYが、ちょうど30周年を迎えた同日、LINE CUBE SHIBUYAで記念ライブを行った。超満員の会場が暗転すると、「それが私の生きる道」のリミックスバージョンに乗せてスクリーンに歴代の